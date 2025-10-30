鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-30 15:37

東方風能 (7786-TW) 今 (30) 日宣布，與澳洲 GO Offshore Pty Ltd.(GO)簽署合作備忘錄(MOU)，建立雙方未來在離岸風場支援船的業務，以及離岸油氣船舶營運的合作框架共同拓展澳洲市場。

東方風能與澳洲GO Offshore簽署MOU，攜手拓展澳洲市場。(圖：擷取自東方風能官網)

根據 MOU 條款，東方風能將提供船舶給 GO Offshore，用於澳洲的離岸風電與離岸油氣田專案，藉由 GO 在澳洲的市場基礎，結合東方風能高規格的重型工程支援船隊，推動雙方在澳洲市場的發展。

東方風能指出，雙方將就離岸風電船舶的技術與專業技術進行交流，包含運維支援船 (SOVs) 和其他離岸風電的支援船舶，目標在未來投資用於澳洲市場的新造船。此外，雙方也將共同尋求澳洲以外的合作機會，包括台灣市場，借助雙方船隊與專業知識的結合，進一步拓展全球業務。

東方風能執行長陳柏霖表示，此次合作不僅為雙方在澳洲市場創造新契機，也將擴大至亞太地區，甚至是全球市場。

GO Offshore 執行長 Garrick Stanley 則提到，在南澳地區看到離岸風電的發展潛力，該地擁有的風力資源，將推動下一波能源轉型浪潮。此次合作結合 GO Offshore 豐富的在地經驗，以及東方風能的船隊與國際實績，共同推動傳統能源專案與全球新興離岸風電領域的發展。