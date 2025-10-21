東方風能11月中轉上市 在手訂單近200億元今年營收挑戰百億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-21 18:03

東方風能 (7786-TW) 預計 11 月中旬轉上市，執行長陳柏霖今 (21) 日表示，目前保租期在手訂單金額約 160 至 200 億元，訂單能見度看至 2042 年。東方風能今年前三季營收已達 83.97 億元，年增 58%，法人預期，今年營收可望挑戰百億元，明年則有望成長雙位數百分比。

東方風能11月中轉上市。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

東方風能主要業務為離岸風電的工程建設及營運維護，目前持有及主營 18 艘各式種類船舶，包含 7 艘人員運輸船、3 艘拖船、1 艘探勘船、1 艘重件駁船、1 艘重型工程支援船、1 艘軟管 / 海纜安裝船，以及 4 艘建造中的船舶。

陳柏霖指出，其中 4 艘建造中的新船，包括 3 艘風場運維支援船，以及 1 艘重型工程支援船，每艘船造價落在 40 至 50 億元，總船隊造價已超過 190 億元。

陳柏霖進一步表示，4 艘建造中的新船，預計在 2026 至 2027 年陸續交付，且其中有 3 艘已完成簽約，在現有規模上大幅成長，預期 2027 年將迎來營收與獲利的爆發性成長。法人也看好，2027 年在新船隊加入後，營收獲利將持續走高。

陳柏霖指出，東方風能聚焦四大領域，包括離岸風電、海底電纜、海事運維以及油氣田，而離岸風電與海事運維營收比重約占 7 成，而海纜則約占 2 至 3 成。