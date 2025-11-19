鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至7.42元，預估目標價為199.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.2元上修至7.42元，其中最高估值8.4元，最低估值6.03元，預估目標價為199.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.4(8.4)
|5.76
|6.05
|6.13
|最低值
|6.03(5.9)
|4.91
|5.33
|5.85
|平均值
|7.11(6.94)
|5.32
|5.7
|5.99
|中位數
|7.42(7.2)
|5.33
|5.86
|5.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.50億
|32.13億
|34.26億
|36.83億
|最低值
|28.90億
|29.62億
|30.67億
|33.52億
|平均值
|30.25億
|31.43億
|33.07億
|35.67億
|中位數
|30.34億
|31.39億
|33.19億
|36.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.89
|7.19
|8.12
|6.56
|7.60
|營業收入
|22.92億
|23.34億
|26.39億
|28.24億
|29.61億
詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
