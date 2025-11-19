search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至-0.8元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.83元上修至-0.8元，其中最高估值-0.37元，最低估值-2元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.37(-0.37)1.784.136.72
最低值-2(-2)0.681.451.98
平均值-0.91(-1.03)1.042.073.88
中位數-0.8(-0.83)1.011.853.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.68億47.50億80.53億69.39億
最低值25.60億29.41億31.50億55.11億
平均值27.03億33.30億46.06億64.07億
中位數27.22億32.92億44.61億65.89億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-3.451.200.70
營業收入7.72億14.50億16.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRCL

相關行情

台股首頁我要存股
Circle Internet Group, Inc. Class A77.21+0.81%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty