鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至-0.8元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.83元上修至-0.8元，其中最高估值-0.37元，最低估值-2元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.37(-0.37)
|1.78
|4.13
|6.72
|最低值
|-2(-2)
|0.68
|1.45
|1.98
|平均值
|-0.91(-1.03)
|1.04
|2.07
|3.88
|中位數
|-0.8(-0.83)
|1.01
|1.85
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.68億
|47.50億
|80.53億
|69.39億
|最低值
|25.60億
|29.41億
|31.50億
|55.11億
|平均值
|27.03億
|33.30億
|46.06億
|64.07億
|中位數
|27.22億
|32.92億
|44.61億
|65.89億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
