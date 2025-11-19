萊茵金屬預估2030年營收達去年五倍 股價三年已漲900%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-19 05:05

綜合外電周二 (18 日) 報導，德國國防製造商萊茵金屬 (Rheinmetall) 大幅上調 2030 年營收目標至 500 億歐元，約是去年的五倍。受惠烏克蘭戰爭及北約成員國國防支出激增，該公司股價今年已飆漲 190%。

受惠北約提高國防支出，德國萊茵金屬上調2030年營收目標至500億歐元。(圖:Shutterstock)

這項新目標位於先前預估的 400 億至 500 億歐元區間上限，包含併購貢獻但不含美國市場訂單。該公司預估，營業利益率將從去年的 15.2% 提升至 2030 年的逾 20%。

執行長 Armin Papperger 在資本市場日活動上表示，看到這些數字「彷彿置身奇蹟世界」。Jefferies 分析師指出，這份展望較市場共識高出 30%。

Papperger 表示，德國國防預算大增是最大推力，波羅的海國家也因俄羅斯威脅而加速軍備。今年稍早，北約同意將成員國國防支出目標從 GDP 的 2% 提高至 5%，2035 年前達標。

他估計，光是保護德國東部邊境的防空系統就需要 246 億歐元。萊茵金屬正在填補北約指出的所有軍備缺口，從防空、火砲到電子戰、無人機等領域。

到了 2030 年時，車輛系統業務將貢獻 130 億至 150 億歐元，武器彈藥 140 億至 160 億歐元，防空 30 億至 40 億歐元，數位業務 80 億至 100 億歐元。此外，萊茵金屬也宣布重組，計畫成立新的海軍和防空部門，預計 2030 年合計帶來 80 億至 90 億歐元營收。

萊茵金屬營收過去三年成長近一倍，股價三年累計漲幅達 900%。Rothschild 分析師表示：「儘管股價飆升，市場仍未完全領會其成長潛力。」