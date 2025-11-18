search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估上修至-1.42元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.47元上修至-1.42元，其中最高估值-0.29元，最低估值-1.48元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.29(-1.08)-0.46-0.452.12
最低值-1.48(-1.48)-1.56-1.73-1.63
平均值-1.29(-1.38)-0.88-0.87-0.25
中位數-1.42(-1.47)-0.76-0.8-0.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.008,200萬4.09億29.71億
最低值0.00-8,340萬0.007,920萬
平均值0.001,172萬1.19億10.08億
中位數0.00703萬5,155萬5.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.76-0.96-0.41-0.99-0.31
營業收入86萬181萬71萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSSMMT

