鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為4.86元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元下修至0.31元，其中最高估值0.53元，最低估值-0.14元，預估目標價為4.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.53(0.53)
|0.61
|0.57
|0.61
|最低值
|-0.14(-0.14)
|0.21
|0.22
|0.31
|平均值
|0.26(0.27)
|0.4
|0.43
|0.46
|中位數
|0.31(0.33)
|0.41
|0.44
|0.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|429.33億
|432.99億
|441.62億
|446.90億
|最低值
|402.19億
|401.81億
|407.44億
|412.85億
|平均值
|421.01億
|421.37億
|426.39億
|432.29億
|中位數
|422.63億
|424.84億
|428.68億
|435.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.27
|1.63
|0.33
|-0.22
|-0.06
|營業收入
|491.06億
|464.25億
|420.32億
|439.50億
|446.90億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
