鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為4.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元下修至0.31元，其中最高估值0.53元，最低估值-0.14元，預估目標價為4.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.53(0.53)0.610.570.61
最低值-0.14(-0.14)0.210.220.31
平均值0.26(0.27)0.40.430.46
中位數0.31(0.33)0.410.440.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值429.33億432.99億441.62億446.90億
最低值402.19億401.81億407.44億412.85億
平均值421.01億421.37億426.39億432.29億
中位數422.63億424.84億428.68億435.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


