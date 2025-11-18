search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至71.34元，預估目標價為2050元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2025年EPS預估：中位數由70.99元上修至71.34元，其中最高估值82.39元，最低估值66.16元，預估目標價為2050元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值82.39(82.39)118.88112.36
最低值66.16(66.16)78.3787.75
平均值71.69(71.55)89.72103.28
中位數71.34(70.99)87.47110.44

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值13,678,92016,430,16018,830,040
最低值13,262,00014,835,62016,322,150
平均值13,475,43015,721,10017,354,940
中位數13,471,00015,918,64017,275,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS51.5732.1937.8646.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,081,0716,401,2675,248,3296,009,012

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股市場預估eps

