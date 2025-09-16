search icon



盤後速報 - 復華台灣科技優息(00929)次交易(17)日除息0.08元，參考價18.31元

鉅亨網新聞中心


復華台灣科技優息(00929-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。

首日參考價為18.31元，相較今日收盤價18.39元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 18.39 0.08 0.44% 0.0
2025/08/19 17.71 0.08 0.45% 0.0
2025/07/17 17.62 0.07 0.4% 0.0
2025/06/18 17.67 0.07 0.4% 0.0
2025/05/20 17.6 0.07 0.4% 0.0

復華台灣科技優息18.39+0.49%

