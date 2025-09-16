盤後速報 - 復華台灣科技優息(00929)次交易(17)日除息0.08元，參考價18.31元
鉅亨網新聞中心
復華台灣科技優息(00929-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
首日參考價為18.31元，相較今日收盤價18.39元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|18.39
|0.08
|0.44%
|0.0
|2025/08/19
|17.71
|0.08
|0.45%
|0.0
|2025/07/17
|17.62
|0.07
|0.4%
|0.0
|2025/06/18
|17.67
|0.07
|0.4%
|0.0
|2025/05/20
|17.6
|0.07
|0.4%
|0.0
