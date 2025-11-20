search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 世界健身-KY(2762)下週(11月27日)除息0.93元，預估參考價78.57元

鉅亨網新聞中心

世界健身-KY(2762-TW)下週(11月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.93元。

以今日(11月20日)收盤價79.50元計算，預估參考價為78.57元，息值合計為0.93元，股息殖利率1.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

世界健身-KY(2762-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為會員制運動健身中心。健身課程。近5日股價下跌1.51%，集中市場加權指數下跌4.89%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/27 79.50 0.93259 1.17% 0.0
2025/09/10 78.8 0.9074 1.15% 0.0
2025/06/10 82.3 3.68516 4.48% 0.0
2024/11/28 97.1 2.25078 2.32% 0.0
2024/06/11 100.0 5.85586 5.86% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27426.36+3.18%
世界健身-KY79.5+1.79%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty