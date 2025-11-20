盤後速報 - 世界健身-KY(2762)下週(11月27日)除息0.93元，預估參考價78.57元
鉅亨網新聞中心
世界健身-KY(2762-TW)下週(11月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.93元。
以今日(11月20日)收盤價79.50元計算，預估參考價為78.57元，息值合計為0.93元，股息殖利率1.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
世界健身-KY(2762-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為會員制運動健身中心。健身課程。近5日股價下跌1.51%，集中市場加權指數下跌4.89%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/27
|79.50
|0.93259
|1.17%
|0.0
|2025/09/10
|78.8
|0.9074
|1.15%
|0.0
|2025/06/10
|82.3
|3.68516
|4.48%
|0.0
|2024/11/28
|97.1
|2.25078
|2.32%
|0.0
|2024/06/11
|100.0
|5.85586
|5.86%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】集團股一波接一波，【1504東元】噴出後，下一個接棒的是誰?
- 盤中速報 - 世界健身-KY(2762)大漲8.27%，報79.9元
- 盤中速報 - 世界健身-KY(2762)急拉3.05%報81.1元，成交279張
- 盤中速報 - 世界健身-KY(2762)股價拉至漲停，漲停價81.1元，成交205張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇