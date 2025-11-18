蘋果iPhone 17中國銷量激增37% 市占率創2022年以來新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
蘋果 (AAPL-US) iPhone 17 系列推動其在中國的智慧型手機月銷量成長 37%，顯示其在這一關鍵市場，擁有強勁的成長勢頭。
根據 Counterpoint Research 的數據顯示，10 月份 iPhone 在中國售出的智慧型手機中，占比達到四分之一，這是自 2022 年以來首次達到這一水準。這一強勁的表現，支持了執行長庫克 (Tim Cook) 最近關於蘋果本季度在中國將恢復增長的預測。
新款 iPhone 機型的市場表現優於預期。從售價 5,999 元人民幣 (約 850 美元) 的基礎款 iPhone 17，到高階的 17 Pro Max(售價 8,999 元人民幣，約 1,250 美元)，各款新機型的銷量均較其前一代 iPhone 16 系列實現了兩位數的增長。分析師指出，蘋果的年度升級，似乎與消費者產生了強烈共鳴。
蘋果的出色表現，提振了長期以來低迷的中國智慧型手機市場，使其 10 月整體成長達到 8%，此前，即使政府補貼也未能改變這一局面。
Counterpoint 分析師 Ivan Lam 表示，新款 iPhone 的銷量占蘋果總銷量的 80% 以上。 「隨著平均售價 (ASP) 的上漲，我們預計蘋果的營收成長將會進一步擴大。」Lam 認為，蘋果目前的動能強勁，幾乎沒有跡象顯示會明顯放緩。
在競爭格局方面，其他智慧型手機製造商則表現不一。Oppo 的銷量在 10 月份實現了 19% 的增長，主要受其 Find X9 機型需求的帶動。相比之下，華為的銷量則下滑了 19%，部分原因是該公司在 10 月份沒有發表新設備。
儘管如此，華為仍然是蘋果在中國市場最主要的競爭對手。備受期待的華為 Mate 80 旗艦系列將於 11 月 25 日發布，這將可能考驗 iPhone 17 需求的韌性。
