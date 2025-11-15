鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-15 14:20

蘋果Apple Watch被判侵犯Masimo血氧測量專利！需賠6.34億美元。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Masimo 發言人確認，陪審團同意 Masimo 的主張，認為 Apple Watch 的運動模式與心率通知功能侵犯了 Masimo 的專利權。

對於裁決，蘋果發言人表示公司不同意判決，將提出上訴。Masimo 發言人則稱，此裁決是「我們在持續保護自身創新和智慧財產權方面取得的重大勝利」。

這場加州訴訟只是蘋果與總部位於加州爾灣的 Masimo 之間多線專利爭議的一部分。Masimo 曾指控蘋果挖角其員工，並盜用脈搏血氧技術，用於 Apple Watch。

2023 年，美國貿易法庭裁定蘋果的技術侵犯 Masimo 專利，並因此禁止 Apple Watch Series 9 與 Ultra 2 進口。

為了避免進口禁令，蘋果曾將血氧測量技術從手錶中移除，並於今年 8 月經美國海關與邊境保護局批准後，重新推出更新版本的血氧技術。

同日，美國國際貿易委員會（ITC）決定進行新程序，以判定蘋果更新版 Apple Watch 是否應受進口禁令影響。

Masimo 已對海關裁定提起訴訟，而蘋果則另在聯邦上訴法院挑戰進口禁令。

2023 年，加州法官在 Masimo 指控蘋果侵犯商業機密的案件中宣告無效審判，因陪審團未能達成一致判決。