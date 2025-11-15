search icon



美國加州聯邦陪審團週五（14 日）裁定，蘋果 (AAPL-US) 侵犯了醫療監測技術公司 Masimo(MASI-US) 的血氧測量專利，須賠償 6.34 億美元。

cover image of news article
蘋果Apple Watch被判侵犯Masimo血氧測量專利！需賠6.34億美元。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Masimo 發言人確認，陪審團同意 Masimo 的主張，認為 Apple Watch 的運動模式與心率通知功能侵犯了 Masimo 的專利權。


對於裁決，蘋果發言人表示公司不同意判決，將提出上訴。Masimo 發言人則稱，此裁決是「我們在持續保護自身創新和智慧財產權方面取得的重大勝利」。

這場加州訴訟只是蘋果與總部位於加州爾灣的 Masimo 之間多線專利爭議的一部分。Masimo 曾指控蘋果挖角其員工，並盜用脈搏血氧技術，用於 Apple Watch。

2023 年，美國貿易法庭裁定蘋果的技術侵犯 Masimo 專利，並因此禁止 Apple Watch Series 9 與 Ultra 2 進口。

為了避免進口禁令，蘋果曾將血氧測量技術從手錶中移除，並於今年 8 月經美國海關與邊境保護局批准後，重新推出更新版本的血氧技術。

同日，美國國際貿易委員會（ITC）決定進行新程序，以判定蘋果更新版 Apple Watch 是否應受進口禁令影響。

Masimo 已對海關裁定提起訴訟，而蘋果則另在聯邦上訴法院挑戰進口禁令。

2023 年，加州法官在 Masimo 指控蘋果侵犯商業機密的案件中宣告無效審判，因陪審團未能達成一致判決。

去年，蘋果在特拉華州對 Masimo 提出的智慧手錶涉嫌侵犯兩項蘋果設計專利的指控中，僅獲得微小的 250 美元判決。


