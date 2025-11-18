〈焦點股〉營邦解禁出關遭遇逆風 隨大盤跌勢幾乎被打到跌停

機殼廠營邦 (3693-TW) 今 (18) 日解禁出關，不過今天大盤走弱，營邦跟著臉黑，早盤以 339.5 元開高後翻黑，一路下探，最低跌至 305.5 元，進逼跌停板，摜破 5 日線、月線及年線，成交量超過 1000 張。