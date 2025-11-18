〈焦點股〉營邦解禁出關遭遇逆風 隨大盤跌勢幾乎被打到跌停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
機殼廠營邦 (3693-TW) 今 (18) 日解禁出關，不過今天大盤走弱，營邦跟著臉黑，早盤以 339.5 元開高後翻黑，一路下探，最低跌至 305.5 元，進逼跌停板，摜破 5 日線、月線及年線，成交量超過 1000 張。
雖營邦今天表現弱勢，不過營邦展望正向，近期成為 AMD(AMD-US) 在 MI450 系列 GPU 的第一家合作商，預計 2026 年第二季量產出貨，預期將對穩定挹注業績。另外，AMD 與 Meta(META-US)、OpenAI 及 Oracle 合作，營邦皆有望受惠。
營邦第三季營收 16.03 億元，季減 13.02%，年減 39.94%；毛利率 26.26%，季減 2.01 個百分點，年減 7.98 個百分點；營益率 8.3%，季減 8.25 個百分點，年減 12.91 個百分點；稅後純益 1.97 億元，季增 14.15 倍，年減 52.3%，每股純益 1.97 元。
營邦今年前三季營收 59.02 億元，年減 5.97%；毛利率 28.67%，年減 3.5 個百分點；營益率 14.74%，年減 3.15 個百分點；稅後純益 5.73 億元，年減 36%，每股純益 13.32 元。
今天機殼族群也回檔修正，晟銘電 (3013-TW) 跌逾 3%，迎廣 (6117-TW)、勤誠 (8210-TW)、可成 (2474-TW) 皆跌逾 2%。
