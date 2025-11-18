search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為295元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.52元下修至6.42元，其中最高估值7.94元，最低估值5.92元，預估目標價為295元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值7.94(7.94)15.0320.8124.66
最低值5.92(5.92)7.49.8124.66
平均值6.58(6.69)10.416.8224.66
中位數6.42(6.52)10.2316.4624.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值20,084,36026,242,24032,297,54032,731,070
最低值18,275,00020,104,00023,563,35032,731,070
平均值18,643,64021,884,02027,180,40032,731,070
中位數18,455,40021,458,63026,124,00032,731,070

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.951.9615.9561.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,454,84715,427,33523,511,08621,506,066

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


