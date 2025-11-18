鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為295元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.52元下修至6.42元，其中最高估值7.94元，最低估值5.92元，預估目標價為295元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.94(7.94)
|15.03
|20.81
|24.66
|最低值
|5.92(5.92)
|7.4
|9.81
|24.66
|平均值
|6.58(6.69)
|10.4
|16.82
|24.66
|中位數
|6.42(6.52)
|10.23
|16.46
|24.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20,084,360
|26,242,240
|32,297,540
|32,731,070
|最低值
|18,275,000
|20,104,000
|23,563,350
|32,731,070
|平均值
|18,643,640
|21,884,020
|27,180,400
|32,731,070
|中位數
|18,455,400
|21,458,630
|26,124,000
|32,731,070
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.95
|1.96
|15.95
|61.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,454,847
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
