search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為330元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.6元下修至6.55元，其中最高估值7.94元，最低估值6.04元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值7.94(7.94)15.0320.8124.66
最低值6.04(6.07)7.49.8124.66
平均值6.74(6.79)10.6617.124.66
中位數6.55(6.6)10.6617.8524.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值20,084,36026,242,24032,297,54032,731,070
最低值18,325,00020,104,00023,563,35032,731,070
平均值18,721,85022,079,87027,354,10032,731,070
中位數18,496,76022,162,95026,724,38032,731,070

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.951.9615.9561.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,454,84715,427,33523,511,08621,506,066

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
矽力-KY202.5-4.48%
美元/台幣31.150+0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
矽力KY

75%

勝率

#波段回檔股

偏弱
矽力KY

75%

勝率

#下降三法

偏弱
矽力KY

75%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
矽力KY

75%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
矽力KY

75%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty