鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.78元，預估目標價為344.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.86元下修至6.78元，其中最高估值8.8元，最低估值6.07元，預估目標價為344.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值8.8(8.8)16.2524.0624.66
最低值6.07(6.07)7.5514.4924.66
平均值7.02(7.04)11.4918.8324.66
中位數6.78(6.86)11.5318.8324.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值20,084,36026,242,24032,297,54032,731,070
最低值18,326,00020,235,00024,645,54032,731,070
平均值18,829,78022,630,27028,461,57032,731,070
中位數18,665,04022,379,19028,384,22032,731,070

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.951.9615.9561.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,454,84715,427,33523,511,08621,506,066

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

