鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至5.82元，預估目標價為122.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元下修至5.82元，其中最高估值6.82元，最低估值4.45元，預估目標價為122.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.82(6.82)
|9.21
|11.21
|最低值
|4.45(4.45)
|5.55
|7.17
|平均值
|5.77(5.85)
|7.33
|8.89
|中位數
|5.82(5.99)
|7.57
|8.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,500,000
|31,444,000
|34,645,630
|最低值
|27,095,000
|25,613,000
|27,112,000
|平均值
|28,103,910
|29,040,030
|31,337,370
|中位數
|28,100,000
|29,100,000
|31,052,390
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-2.34
|5.66
|11.34
|15.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,633,132
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
