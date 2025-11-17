鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至5.82元，預估目標價為122.5元

search icon



Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至5.82元，預估目標價為122.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元下修至5.82元，其中最高估值6.82元，最低估值4.45元，預估目標價為122.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.82(6.82)9.2111.21
最低值4.45(4.45)5.557.17
平均值5.77(5.85)7.338.89
中位數5.82(5.99)7.578.64

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值29,500,00031,444,00034,645,630
最低值27,095,00025,613,00027,112,000
平均值28,103,91029,040,03031,337,370
中位數28,100,00029,100,00031,052,390

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-2.345.6611.3415.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,633,13227,261,11737,003,08229,391,183

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


