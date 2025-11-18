鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為48元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中信金(2891-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.51元，其中最高估值4.03元，最低估值3.26元，預估目標價為48元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.03(3.82)
|4.11
|4.4
|最低值
|3.26(3.26)
|3.23
|3.88
|平均值
|3.57(3.51)
|3.8
|4.14
|中位數
|3.51(3.5)
|3.82
|4.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|217,215,000
|233,377,000
|242,791,350
|最低值
|166,139,000
|176,304,000
|203,252,310
|平均值
|199,634,780
|210,293,910
|223,086,820
|中位數
|203,858,000
|210,220,690
|223,151,810
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|2.82
|1.55
|2.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|189,409,573
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇