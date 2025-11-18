search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為48元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中信金(2891-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.51元，其中最高估值4.03元，最低估值3.26元，預估目標價為48元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.03(3.82)4.114.4
最低值3.26(3.26)3.233.88
平均值3.57(3.51)3.84.14
中位數3.51(3.5)3.824.11

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值217,215,000233,377,000242,791,350
最低值166,139,000176,304,000203,252,310
平均值199,634,780210,293,910223,086,820
中位數203,858,000210,220,690223,151,810

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.642.821.552.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		189,409,573136,576,427139,252,299186,057,824

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
中信金42.55+0.83%
美元/台幣31.208+0.09%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty