鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為46.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.11元下修至2.07元，其中最高估值2.5元，最低估值1.76元，預估目標價為46.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.5(2.9)
|4.25
|3.92
|3.21
|最低值
|1.76(1.76)
|2.4
|2.88
|3.21
|平均值
|2.08(2.12)
|3.04
|3.51
|3.21
|中位數
|2.07(2.11)
|3
|3.8
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|377.07億
|488.91億
|573.48億
|505.71億
|最低值
|318.16億
|384.39億
|468.10億
|505.71億
|平均值
|360.54億
|440.48億
|523.10億
|505.71億
|中位數
|361.76億
|440.00億
|527.57億
|505.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.21
|0.53
|1.14
|1.92
|1.68
|營業收入
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.89億
|219.72億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
