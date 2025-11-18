search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為46.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.11元下修至2.07元，其中最高估值2.5元，最低估值1.76元，預估目標價為46.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.5(2.9)4.253.923.21
最低值1.76(1.76)2.42.883.21
平均值2.08(2.12)3.043.513.21
中位數2.07(2.11)33.83.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值377.07億488.91億573.48億505.71億
最低值318.16億384.39億468.10億505.71億
平均值360.54億440.48億523.10億505.71億
中位數361.76億440.00億527.57億505.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.210.531.141.921.68
營業收入35.57億51.96億71.23億149.89億219.72億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSSMCI

台股首頁我要存股
