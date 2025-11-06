search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為5.13元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元上修至0.31元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.15元，預估目標價為5.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.5(0.5)0.510.620.61
最低值-0.15(-0.15)0.210.220.41
平均值0.23(0.23)0.410.450.49
中位數0.31(0.29)0.420.450.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值429.33億432.99億441.62億446.90億
最低值409.53億409.98億412.19億426.27億
平均值422.50億423.94億429.08億435.85億
中位數422.97億425.43億432.04億434.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTEF

西班牙電信4.12-2.60%

