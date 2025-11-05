鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.29元，預估目標價為5.13元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元下修至0.29元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.15元，預估目標價為5.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.5(0.5)
|0.51
|0.62
|0.61
|最低值
|-0.15(-0.15)
|0.21
|0.22
|0.41
|平均值
|0.23(0.23)
|0.4
|0.44
|0.49
|中位數
|0.29(0.31)
|0.42
|0.45
|0.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|435.11億
|432.99億
|441.62億
|446.90億
|最低值
|409.53億
|409.98億
|412.42億
|426.27億
|平均值
|423.04億
|424.09億
|429.09億
|435.85億
|中位數
|422.97億
|425.43億
|432.04億
|434.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.27
|1.63
|0.33
|-0.22
|-0.06
|營業收入
|491.06億
|464.25億
|420.32億
|439.50億
|446.90億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
