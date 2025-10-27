search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為5.36元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元下修至0.3元，其中最高估值0.49元，最低估值-0.15元，預估目標價為5.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.49(0.49)0.510.620.61
最低值-0.15(-0.15)0.20.210.41
平均值0.22(0.24)0.40.440.48
中位數0.3(0.31)0.410.440.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值435.11億433.14億441.62億445.45億
最低值409.53億413.84億412.42億426.27億
平均值423.11億424.24億429.42億435.55億
中位數425.22億424.13億428.41億434.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEF

相關行情

台股首頁我要存股
西班牙電信5.23+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty