鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.21元，其中最高估值2.1元，最低估值0.96元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.1(2.1)
|2.5
|2.9
|最低值
|0.96(0.96)
|1.02
|1.79
|平均值
|1.37(1.38)
|1.8
|2.43
|中位數
|1.21(1.28)
|1.77
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.53億
|15.39億
|18.27億
|最低值
|10.96億
|13.28億
|15.99億
|平均值
|11.81億
|14.34億
|17.26億
|中位數
|11.91億
|14.31億
|17.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|0.84
|營業收入
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
|9.78億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
