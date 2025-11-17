search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.65元，最低估值0.41元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.65(0.65)0.871.180.78
最低值0.41(0.41)0.310.40.78
平均值0.48(0.49)0.60.910.78
中位數0.47(0.48)0.60.930.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值180.94億190.22億236.60億194.27億
最低值167.36億175.28億179.14億183.90億
平均值177.23億182.89億195.87億189.09億
中位數178.96億183.70億194.39億189.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.361.271.491.760.99
營業收入260.39億334.26億235.52億246.94億198.45億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSCNH

