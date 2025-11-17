鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至2.43元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.43元，其中最高估值3.07元，最低估值2.19元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.05
|3.94
|最低值
|2.19(2.19)
|2.49
|2.79
|平均值
|2.47(2.48)
|2.82
|3.38
|中位數
|2.43(2.48)
|2.83
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|117.87億
|128.85億
|145.19億
|最低值
|58.50億
|70.49億
|83.85億
|平均值
|81.16億
|91.38億
|105.25億
|中位數
|67.09億
|74.80億
|86.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.12
|1.66
|0.81
|0.41
|0.21
|營業收入
|635.37億
|788.30億
|943.63億
|1,024.25億
|872.53億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟財經大佛看懂全球趨勢 掌握原物料新動能
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為53.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為53.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德BN-US的目標價調升至53元，幅度約3.24%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估上修至3.72元，預估目標價為76.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇