鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至2.43元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.43元，其中最高估值3.07元，最低估值2.19元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.07(3.07)3.053.94
最低值2.19(2.19)2.492.79
平均值2.47(2.48)2.823.38
中位數2.43(2.48)2.833.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值117.87億128.85億145.19億
最低值58.50億70.49億83.85億
平均值81.16億91.38億105.25億
中位數67.09億74.80億86.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.121.660.810.410.21
營業收入635.37億788.30億943.63億1,024.25億872.53億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


