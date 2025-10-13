鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.42元，其中最高估值2.61元，最低估值2.23元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.61(2.61)
|3.09
|3.94
|最低值
|2.23(2.23)
|2.52
|3.05
|平均值
|2.42(2.43)
|2.87
|3.49
|中位數
|2.42(2.48)
|2.9
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|117.87億
|128.85億
|145.19億
|最低值
|58.50億
|69.89億
|82.65億
|平均值
|81.15億
|91.18億
|104.85億
|中位數
|67.09億
|74.80億
|86.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.12
|1.66
|0.81
|0.41
|0.21
|營業收入
|635.37億
|788.30億
|943.63億
|1,024.25億
|872.53億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
