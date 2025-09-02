鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估上修至3.72元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.72元，其中最高估值3.92元，最低估值3.27元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.92(3.92)
|4.65
|5.79
|最低值
|3.27(3.27)
|3.78
|4.57
|平均值
|3.62(3.59)
|4.27
|5.2
|中位數
|3.72(3.63)
|4.41
|5.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|117.90億
|129.83億
|145.40億
|最低值
|58.44億
|68.99億
|89.57億
|平均值
|82.65億
|93.07億
|117.48億
|中位數
|71.61億
|80.39億
|117.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.18
|2.48
|1.22
|0.62
|0.31
|營業收入
|635.37億
|788.30億
|943.63億
|1,024.25億
|872.53億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為5.26元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為29.67元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為65.00元
下一篇