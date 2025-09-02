鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估上修至3.72元，預估目標價為76.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.72元，其中最高估值3.92元，最低估值3.27元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.92(3.92)4.655.79
最低值3.27(3.27)3.784.57
平均值3.62(3.59)4.275.2
中位數3.72(3.63)4.415.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值117.90億129.83億145.40億
最低值58.44億68.99億89.57億
平均值82.65億93.07億117.48億
中位數71.61億80.39億117.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.182.481.220.620.31
營業收入635.37億788.30億943.63億1,024.25億872.53億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

