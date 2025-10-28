search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德(BN-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.47元下修至2.36元，其中最高估值2.61元，最低估值2.05元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.61(2.61)3.083.94
最低值2.05(2.19)2.523
平均值2.37(2.42)2.863.5
中位數2.36(2.47)2.943.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值117.87億128.85億145.19億
最低值58.50億70.49億83.85億
平均值81.16億91.38億105.25億
中位數67.09億74.80億86.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.121.660.810.410.21
營業收入635.37億788.30億943.63億1,024.25億872.53億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯克菲爾德(BN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBN

相關行情

台股首頁我要存股
布魯克菲爾德46.66+1.02%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty