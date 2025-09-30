基米再度攜手Illumina 搶攻全基因體定序商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-30 18:33

‌



基米 (4195-TW) 再度攜手 Illimina，今 (30) 日宣布達成合作夥伴關係，未來雙方將共同推動亞太地區基因定序與多體學技術的應用落地，並攜手搶攻全基因體定序 (WGS) 商機。

基米董事長周孟賢(中)、總經理江俊奇(右)、Illumina港澳台總經理鄭裕翔(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

基米董事長周孟賢指出，與 Illumina 達成策略合作，不僅確立雙方在定序服務與技術平台的互補優勢，也為基米朝成為亞太基因定序及多體學服務中心目標寫下里程碑。

‌



基米自去年下半年起積極拓展海外市場業務，目前在印尼、菲律賓、澳洲、馬來西亞與泰國等，皆有經銷夥伴進行收單與服務，且陸續增加中，今年已開始認列來自東南亞的海外營收。

周孟賢提到，雖然對外競爭的國外大廠規模為基米好幾倍，不過基米在台灣全程自製，可確保基因資訊安全，因此在這方面具有優勢。另外，《美國生物安全法》通過後，各國也希望有第二備援，而台灣為第二備援選擇，藉由這塊利基，與 Illumina 合作建立基因定序與多體學中心，共同「立足台灣、跨足海外」。

Illimina 港澳台總經理鄭裕翔表示，基米為台灣基因體學先驅，此次合作將業務拓展至多體學，首先合作聚焦蛋白質，且數據匯聚於台灣，敏感度也較基因數據低，因此結合先天的基因及後天的蛋白質數據，此次合作不僅作為研究，未來也有助藥廠進行藥物開發。