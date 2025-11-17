search icon



盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(18)日除息0.04元，參考價10.97元

鉅亨網新聞中心

中信全球高股息(00963-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.04元。

首日參考價為10.97元，相較今日收盤價11.01元，息值合計為0.04元，股息殖利率0.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 11.01 0.04 0.36% 0.0
2025/10/20 10.6 0.059 0.56% 0.0
2025/09/16 10.73 0.059 0.55% 0.0
2025/08/18 10.55 0.059 0.56% 0.0
2025/07/16 10.13 0.059 0.58% 0.0


