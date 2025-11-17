盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(18)日除息0.04元，參考價10.97元
鉅亨網新聞中心
中信全球高股息(00963-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.04元。
首日參考價為10.97元，相較今日收盤價11.01元，息值合計為0.04元，股息殖利率0.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|11.01
|0.04
|0.36%
|0.0
|2025/10/20
|10.6
|0.059
|0.56%
|0.0
|2025/09/16
|10.73
|0.059
|0.55%
|0.0
|2025/08/18
|10.55
|0.059
|0.56%
|0.0
|2025/07/16
|10.13
|0.059
|0.58%
|0.0
