鉅亨速報

盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(16)日除息0.06元，參考價10.67元

鉅亨網新聞中心


中信全球高股息(00963-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為10.67元，相較今日收盤價10.73元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 10.73 0.059 0.55% 0.0
2025/08/18 10.55 0.059 0.56% 0.0
2025/07/16 10.13 0.059 0.58% 0.0
2025/06/17 10.03 0.055 0.55% 0.0
2025/05/19 10.07 0.055 0.55% 0.0

