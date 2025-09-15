盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(16)日除息0.06元，參考價10.67元
鉅亨網新聞中心
中信全球高股息(00963-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為10.67元，相較今日收盤價10.73元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|10.73
|0.059
|0.55%
|0.0
|2025/08/18
|10.55
|0.059
|0.56%
|0.0
|2025/07/16
|10.13
|0.059
|0.58%
|0.0
|2025/06/17
|10.03
|0.055
|0.55%
|0.0
|2025/05/19
|10.07
|0.055
|0.55%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高息ETF降息風免驚！含息報酬才是王道 這5檔今年來報酬率逾10%勝大盤
- 盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(18)日除息0.06元，參考價10.49元
- 盤後速報 - 中信全球高股息(00963)次交易(16)日除息0.06元，參考價10.07元
- 8檔高股息ETF今年來績效翻正 這2檔無關台股引關注
下一篇