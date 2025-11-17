盤後速報 - FT臺灣永續高息(00961)次交易(18)日除息0.02元，參考價9.64元
鉅亨網新聞中心
FT臺灣永續高息(00961-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。
首日參考價為9.64元，相較今日收盤價9.66元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.21%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|9.66
|0.02
|0.21%
|0.0
|2025/10/20
|9.48
|0.031
|0.33%
|0.0
|2025/09/16
|9.22
|0.048
|0.52%
|0.0
|2025/08/18
|9.28
|0.077
|0.83%
|0.0
|2025/07/16
|9.33
|0.115
|1.23%
|0.0
