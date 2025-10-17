search icon



鉅亨速報

盤後速報 - FT臺灣永續高息(00961)次交易(20)日除息0.03元，參考價9.45元

鉅亨網新聞中心


FT臺灣永續高息(00961-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。

首日參考價為9.45元，相較今日收盤價9.48元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 9.48 0.031 0.33% 0.0
2025/09/16 9.22 0.048 0.52% 0.0
2025/08/18 9.28 0.077 0.83% 0.0
2025/07/16 9.33 0.115 1.23% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

FT臺灣永續高息9.48-0.32%

