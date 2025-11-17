盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(18)日除息0.13元，參考價20.5元
鉅亨網新聞中心
中信成長高股息(00934-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。
首日參考價為20.5元，相較今日收盤價20.63元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|20.63
|0.13
|0.63%
|0.0
|2025/10/20
|20.22
|0.098
|0.48%
|0.0
|2025/09/16
|20.04
|0.088
|0.44%
|0.0
|2025/08/18
|19.58
|0.077
|0.39%
|0.0
|2025/07/16
|18.43
|0.077
|0.42%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高股息ETF「保本」排行：配息頻率非重點 這「3檔」靠含息總報酬勝出
- 擺脫降息風！5檔台股高息ETF配息提高 00934今年來調升4倍最多
- AI股火力全開！台股日日有新高 6檔ETF上演首日填息
- 盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(20)日除息0.1元，參考價20.12元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇