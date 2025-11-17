search icon



盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(18)日除息0.13元，參考價20.5元

鉅亨網新聞中心

中信成長高股息(00934-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。

首日參考價為20.5元，相較今日收盤價20.63元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 20.63 0.13 0.63% 0.0
2025/10/20 20.22 0.098 0.48% 0.0
2025/09/16 20.04 0.088 0.44% 0.0
2025/08/18 19.58 0.077 0.39% 0.0
2025/07/16 18.43 0.077 0.42% 0.0


台股首頁我要存股
中信成長高股息20.63-0.77%

