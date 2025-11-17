盤後速報 - 兆豐藍籌30(00690)次交易(18)日除息0.89元，參考價42.17元
鉅亨網新聞中心
兆豐藍籌30(00690-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.89元。
首日參考價為42.17元，相較今日收盤價43.06元，息值合計為0.89元，股息殖利率2.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|43.06
|0.89
|2.07%
|0.0
|2025/08/18
|38.83
|0.75
|1.93%
|0.0
|2025/05/19
|33.24
|0.31
|0.93%
|0.0
|2025/02/18
|36.37
|0.7
|1.92%
|0.0
|2024/11/19
|34.37
|0.8
|2.33%
|0.0
