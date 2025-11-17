search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐藍籌30(00690)次交易(18)日除息0.89元，參考價42.17元

鉅亨網新聞中心

兆豐藍籌30(00690-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.89元。

首日參考價為42.17元，相較今日收盤價43.06元，息值合計為0.89元，股息殖利率2.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 43.06 0.89 2.07% 0.0
2025/08/18 38.83 0.75 1.93% 0.0
2025/05/19 33.24 0.31 0.93% 0.0
2025/02/18 36.37 0.7 1.92% 0.0
2024/11/19 34.37 0.8 2.33% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
兆豐藍籌3043.06+0.49%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty