松川1-3季產品儲能應用營收占比已達60% 穩步推進目標70%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-17 10:08

繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 在 2025 年第三季完成全球生產區位的布局調整，在業績表現上並由虧轉盈，同時，松川精密在儲能系統的應用營收占比並持續向上推升至 60%，松川精密主管指出，松川對在儲能系統應用營收占比 70% 的目標不變。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前儲能系統依容量大小不同，可分為行動儲能、商業型 ESS、家用型 ESS、以及大型儲能案場。 每一種儲能裝置，依照模組數量多寡，使用數個至數十個不同數量之繼電器及接觸器，松川精密在 2025 年上半年的在儲能系統應用營收占比達 59%，較 2024 年同期增加 109.74%，2025 年 1-3 季占比持續成長至 60%。將爲松川的成長動力。

在 AI 電源 (Data Center) 與工業控制應用方面，松川產品應用範圍涵蓋變頻器、電源供應器、不斷電系統、伺服器電源、 ATS、PDU、大樓控制、機械設備等每種應用使用多種繼電器，客戶群廣且穩定。松川 除既有產品維持穩定的出貨以外，因應 AI 與數據中心 快速發展，為提高電流密度與符合安全性要求，持續開發新產品，以滿足新興的技術與應用，鞏固現有客戶。

松川精密 2025 年第三季營收 15.3 億元，毛利率 26.45%，季減 0.74 個百分點，年減 2.02 個百分點，單季稅後純益 1.11 億元，較上季由虧轉盈，年增 7.78%，每股純益達 1.53 元。松川精密 20251-9 月營收 47.63 億元，毛利率爲 27.39%，年減 0.969 個百分點，稅後純益達 1.58 億元，年減 56.67%，每股純益 2.18 元。

松川 的 2025 年 10 月營收回升至 5.53 億元，創 6 個月來新高。