繼電器大廠松川精密將由吳頌仁升任總經理明年1/1生效

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 20:32

50 年老牌繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 今 (13) 日通過重大人事案，松川總經理將由執行副總經理吳頌仁升任，王傳世則專任董事長，此一人事案將在 2025 年 1 月 1 日生效。

吳頌仁(右)將升任松川總經理，在明年1月1日生效，王傳世將專任董事長 。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密原由王傳世全董事長兼任總經理職務，今天則宣布由執行副總經理吳頌仁升任總經理一職。

‌



吳頌仁先前松川上市前業績發表會中指出，目前儲能產品應用應用走高，松川精密的出貨大幅成長，2025 年上半年已占營收比重已占 59%，並將儘速達成 70% 的營收占比。

松川精密在全球擁有包括樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地，松川 2025 年第三季完成全球生產布局調整並且度過調整期順利由虧轉盈，單季稅後純益 1.11 億元，較上季由虧轉盈，年增 7.78%，每股純益達 1.53 元，2025 年 1-9 月稅後純益達 1.58 億元，年減 56.67%，每股純益 2.18 元。

繼電器廠松川精密 2025 年第三季營收 15.3 億元，毛利率 26.45%，季減 0.74 個百分點，年減 2.02 個百分點，單季稅後純益 1.11 億元，較上季由虧轉盈，年增 7.78%，每股純益達 1.53 元。