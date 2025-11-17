美企十月裁逾15.3萬人創20年同期新高 陸企高薪搶AI人才與擴張恐難逃踩雷命運？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 09:50

「末日博士」魯比尼曾預言粗放式成長模式無法持久，終將崩塌，這一預言正襲向美國科技巨頭。近期，IBM 宣布啟動本季裁員計畫，數千名員工將受影響，這場調整恰逢該公司向高利潤軟體業務轉型、爭奪 AI 雲端服務機會的關鍵期。

美科技巨頭裁員潮敲警鐘！中國大廠高薪搶AI人才跟過度擴張 將難逃踩雷命運？（圖：Shutterstock）

需要注意的是，自去年開始，美國已颳起裁員風暴。若說上一輪裁員還帶有疫情後經濟復甦乏力的普遍性特徵，當前裁員潮則呈現出鮮明的科技行業集中化趨勢。公開數據顯示，美國企業上月宣布的裁員人數超過 15.3 萬，創下過去 20 年同月最高紀錄。

數據顯示，光是今年以來 2，已有 200 多家科技公司裁撤約 9.8 萬人。微軟兩輪裁逾 1.5 萬人，亞馬遜打算削減 3 萬職缺，谷歌更創下 25 年來最大規模的 1.2 萬裁員。

吊詭的是，這些企業今年三季財報都表現強勁，谷歌、微軟等甚至打算明年大幅增加資本支出，為何一邊賺錢一邊裁員？。

專家指出，這一矛盾背後是產業深層調整。一是前期「搶人競賽」埋下隱憂，為爭奪 AI 人才，科技巨頭曾無節制擴張，導致崗位重疊、冗餘激增。如今 AI 技術逐步取代部分職能，加上必須加碼投入新項目，裁員成為降本選擇。

其次，「反向人才收購」悄悄重塑生態。微軟、Meta 等透過高價收購新創公司團隊，壟斷頂尖 AI 人才。這種「安全牌」雖短期加速技術落地，卻擠壓中小型新創公司的生存空間，長期恐削弱創新多樣性，動搖矽谷「冒險 - 回報」的文化根基。

美國就業市場的震盪也牽動中國科技企業的神經。2011 年美國次貸危機後的裁員潮中，少數企業因未雨綢繆實現轉型，多數企業因忽視風險付出代價。當下，中國 AI 產業依托龐大市場與應用場景，加上「AI + 製造」政策紅利，具備獨特優勢，但若人才薪酬較為矽谷、人力成本難以轉化商業回報，類似裁員風險或難避免。