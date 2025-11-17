鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 07:00

谷歌 (GOOGL-US) 新一代 AI 大模型 Gemini 3.0 有望本周登場，引發業界高度關注，網路上一張熱門圖片顯示，逾六成用戶看好該模型將於近期發布，而谷歌執行長 Sundar Pichai 稍早以兩個「若有所思」的表情回應，更添懸念。

前端工程師要失業了？年度最強AI壓軸 谷歌有望本周推Gemini 3.0決戰ChatGPT（圖：Shutterstock）

作為谷歌衝擊 AI 王座的關鍵產品，Gemini 3.0 被視為谷歌三年來追趕市場的里程碑。內部消息人士透露，模型包含 Pro、Flash 及 Ultra 多個版本，部分已悄悄在 Open Router 和 iOS 端測試。

實測中，Gemini 3.0 表現堪稱「史詩級跨越」，可 5 秒生成「新粗野主義」風格網頁，一句話搭建動態 Windows 系統，甚至模擬 macOS 介面，還能從零創作 SVG 動畫、生成行星 3D 模擬，甚至辨識手帳本塗鴉，有開發者驚嘆其程式碼的編寫跟影像生成能力有望媲美 GPT-3.5 到 GPT-4 的躍升。

更令前端從業人員震動的是，Gemini 3.0 能快速生成互動 UI、複製 YouTube 頁面，甚至原創鋼琴音樂，被調侃「前端工程師要緊張了」。

另有傳聞稱，「股神」巴菲特已親自測試其從 Python 到 Rust 的一鍵遷移功能，並斥資 43 億美元加倉谷歌股票，配套的下一代影像生成模型 Nano Banana 也將同步上線。

自 2022 年底 ChatGPT 上線後，谷歌長期被視作「追趕者」，如今這位沉睡的巨人正加速逆襲。面對生成式 AI 的生存級挑戰，谷歌憑藉「全端優勢」，自研模型、自有產品分發及雲端基礎設施支撐，擺脫了產業依賴鏈，降低泡沫風險，為反擊奠定基礎。

若 Gemini 3.0 能一炮而紅，谷歌有望衝擊 AI 王座，改寫 OpenAI 領跑局面。

不過，OpenAI 亦存短板，無完整技術棧，領先更多依賴先發與生態，而谷歌需突破使用者心智障礙，因 ChatGPT 已是聊天機器人代名詞，且使用者規模佔優，Gemini 月活 6.5 億， ChatGPT 周活 8 億，但年輕用戶成長成亮點。

此外，業界對谷歌信心升溫，巴菲特旗下波克夏海瑟威今年第三季斥資 43 億美元增持谷歌 1700 萬股，減持蘋果 15%，Alphabet 躋身波克夏十大持股，此舉打破巴菲特一貫迴避高估值科技股的風格，被視為對其技術潛力的認可。