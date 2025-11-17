〈陸股盤後〉 美國盼感恩節前與中國敲定稀土協議 三大指數走低
中國股市三大指數周一（17 日）收盤走低，美國財政部長貝森特表示，美中稀土協議希望能在 11 月 27 日感恩節前敲定，他警告若中方變卦，美國握有許多籌碼可以反擊。
滬指周一收盤跌 0.46% 報 3,972.03 點，深證成指跌 0.11% 報 13,202 點，創業板指跌 0.2% 報 3,105.2 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9305 兆元。
盤面上看，保險、銀行、券商、醫藥、電力類股走低，軍工、煤炭、房地產族群拉升。
據《路透》報導，貝森特日前的受訪在周日播出。貝森特說，美中稀土協議希望能在 11 月 27 日感恩節前敲定。
貝森特的說法呼應美中 10 月宣布的框架協議。根據該框架，美國同意不對中國輸美商品課徵 100% 關稅，中方則會暫緩對關鍵稀土礦物與磁鐵的出口管制 1 年。
貝森特在接受《Fox News》訪問時強調：「我有信心，在川普總統與中國國家主席習近平於南韓會晤後，中國會遵守協議。」
貝森特也警告，中方若反悔，美方有很多籌碼可以報復。
他也批評北京先前以停買黃豆回應關稅、把美國農民當成棋子，但強調目前情況已獲補救。
此外，貝森特也反駁《華爾街日報》近日的報導，報導中稱中國官員研擬採用「經認證最終使用者」（VEU）系統，加速稀土及其他受限材料對美國的出口，同時排除與美國軍方有關聯的公司。
