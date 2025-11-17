〈陸股盤後〉 美國盼感恩節前與中國敲定稀土協議 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-11-17 16:30

中國股市三大指數周一（17 日）收盤走低，美國財政部長貝森特表示，美中稀土協議希望能在 11 月 27 日感恩節前敲定，他警告若中方變卦，美國握有許多籌碼可以反擊。

美國盼感恩節前與中國敲定稀土協議，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤跌 0.46% 報 3,972.03 點，深證成指跌 0.11% 報 13,202 點，創業板指跌 0.2% 報 3,105.2 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9305 兆元。

盤面上看，保險、銀行、券商、醫藥、電力類股走低，軍工、煤炭、房地產族群拉升。

據《路透》報導，貝森特日前的受訪在周日播出。貝森特說，美中稀土協議希望能在 11 月 27 日感恩節前敲定。

貝森特的說法呼應美中 10 月宣布的框架協議。根據該框架，美國同意不對中國輸美商品課徵 100% 關稅，中方則會暫緩對關鍵稀土礦物與磁鐵的出口管制 1 年。

貝森特在接受《Fox News》訪問時強調：「我有信心，在川普總統與中國國家主席習近平於南韓會晤後，中國會遵守協議。」

貝森特也警告，中方若反悔，美方有很多籌碼可以報復。

他也批評北京先前以停買黃豆回應關稅、把美國農民當成棋子，但強調目前情況已獲補救。