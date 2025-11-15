邊嘲邊買！蘋果「襪子手機袋」多款開售即告罄

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-15 04:00

蘋果 (AAPL-US) 近日在官網推出與知名時尚品牌三宅一生共同推出的特別版配件 iPhone Pocket，用於放置蘋果手機，由於長得酷似襪子，被網友調侃為「針織長筒襪」。

蘋果「襪子手機袋」多款開售即告罄。（圖：第一財經）

據《第一財經》周五（14 日）報導，在一些網友看來，這款價格人民幣上千元的手機袋，更像是一隻剪了個口的長筒襪。有網友在微博上調侃，並貼出襪子裝 iPhone 的圖片。

「第一眼以為是襪褲，認真一看才知道是裝手機的，果然蘋果不會坑窮人」

「落單的襪子剪兩刀，限定版 iPhone Pocket 不就來了嗎」

「用耐克襪子做一個也挺好，主要是便宜」

在社交平台 X 上，不少海外網友也在調侃這款配件。

「一隻剪開的襪子就要 230 美元，只要是蘋果產品，粉絲都願意付錢」

「AI 正在改變世界，而蘋果推出了什麼？一款價格虛高的 iPhone Pocket」

還有一些網友貼出亮綠色吊帶男性泳衣的圖片，調侃泳衣與 iPhone Pocket 的相似度。

相比 iPhone、Mac 等蘋果產品，iPhone Pocket 的價格不算高，但長款 iPhone Pocket 價格已經與蘋果新款耳機 AirPods Pro 3 相當，並超過了 AirPods 4 主動降噪版（人民幣 1,399 元），短款 iPhone Pocket 價格則超過 AirPods 4（人民幣 999 元）。

iPhone Pocket 的價格也遠超蘋果很多配件。一支 Apple Pencil 人民幣 649 元，一個 AirTag 249 元，一個數位收納包 548 元，一個 iPhone 17 Pro Max MagSafe 保護殼 479 元，都比 iPhone Pocket 便宜。