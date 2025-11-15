〈熱門股〉台康生技第二款乳癌生物相似藥報捷 喜迎2根漲停周漲逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-15 11:25

台康生技 (6589-TW) 與山德士 (Sandoz) 藥廠簽訂第二款乳癌生物相似藥 EG1206A 的全球專屬授權銷售合約，可獲得約 1.52 億美元的簽約及里程碑金，台康喜迎 2 根漲停，本周漲逾 2 成。

台康生技第二款乳癌生物相似藥報捷，喜迎2根漲停周漲逾2成。(鉅亨網資料照)

台康本周漲 21.88%，且於周四 (13 日)、周五 (14 日) 連 2 日跳空漲停，周五收 81.9 元，一舉站上所有均線，且股價為今年 2 月以來新高。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 1686 張。

‌



台康先前與 Sandoz 簽訂 EG12014 全球商業化協議，此次再與 Sandoz 簽署第二款治療 HER2 陽性乳癌生物相似藥 EG1206A 的全球專屬授權銷售合約，進一步深化雙方合作。

台康指出，此次與 Sandoz 簽訂除台灣、中國、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外的全球專屬授權合約。依照合約，台康除可獲得簽約及里程碑金，並將依市場銷售表現，再獲得銷售獎勵金，未來產品上市也可享有銷售分潤。

台康第三季營收 2.29 億元，季減 0.87%，年減 7.66%；毛利率 14.41%，季增 6.62 個百分點，年減 17.44 個百分點；營益率 - 78.6%，營業虧損較第二季擴大，不過較去年同期縮小；稅後虧損 0.6 億元，虧損較第二季與去年同期收斂，每股虧損 0.2 元。