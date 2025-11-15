search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調降至17.51元，幅度約3.95%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由18.23元下修至17.51元，調降幅度3.95%。其中最高估值19.4元，最低估值11.87元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予三菱日聯金融集團評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

三菱日聯金融集團今(15日)收盤價為15.885元。近5日股價上漲3.95%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



