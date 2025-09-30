鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調升至17.9元，幅度約5.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由17.01元上修至17.9元，調升幅度5.28%。其中最高估值19.4元，最低估值12.37元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予三菱日聯金融集團評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。
三菱日聯金融集團今(30日)收盤價為15.995元。近5日股價下跌5.28%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調升至16.14元，幅度約5.78%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold CorpEQX-US的目標價調升至10.89元，幅度約15.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業CDE-US的目標價調升至13.5元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為64.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇