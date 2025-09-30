鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調升至17.9元，幅度約5.28%

search icon



Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調升至17.9元，幅度約5.28%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由17.01元上修至17.9元，調升幅度5.28%。其中最高估值19.4元，最低估值12.37元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予三菱日聯金融集團評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。

三菱日聯金融集團今(30日)收盤價為15.995元。近5日股價下跌5.28%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。

三菱日聯金融集團15.955+0.35%

