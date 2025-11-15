10月連假多刷好刷滿！五大發卡行共刷出3283億元 中信銀續居雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-15 11:24

國內五大發卡行 2025 年 10 月信用卡財務數據出爐，據統計，10 月合計刷卡量 3283.21 億元，月增 13.71%、年增 14.17%；前 10 月累計簽帳金額達 2 兆 9544 億元，較去年同期成長 8%，中信銀續居刷卡王及發卡王。五家銀行 10 月簽帳金額均較前一月成長，主因連假較多，包括中秋節、雙十節、光復節等，帶動國內外的旅遊、購物及餐飲等消費行為，接下來還有雙 11、雙 12 及百貨周年慶效應，可望持續挹注刷卡量成長。

10月連假多刷好刷滿！五大發卡行單月共刷出3283億元 年增14%。(圖：shutterstock)

進一步觀察個別銀行 10 月簽帳金額，中信銀行以 800.96 億元穩居第一；國泰世華銀行以 790.77 億元緊追在後；玉山銀行以 638.26 億元居第三；第四名為北富銀 565.53 億元；台新銀則為 487.69 億元。

‌



至於前 10 月累計刷卡量，中信銀以 7338.41 億元穩坐龍頭，國泰世華 7045.34 億元位列第二，玉山達 5602.55 億元，北富銀來到 5182.73 億元，台新銀則為 4374.54 億元。

若以單月簽帳金額成長狀況來看，五大發卡行均持續成長，其中，玉山月增近 25% 最高，北富銀月增率 17%，國泰世華、台新亦較前一月成長約 1 成。

至於 10 月新發卡狀況，中信銀與統一合作發行 uniopen 聯名卡持續吸客，雖較上月 22.5 萬張略減，但仍有近 17 萬張的好成績；玉山單月發卡 6.2 萬張居次；台新以 5.1 萬張居第三。值得注意的是，中信銀停卡數仍居高檔，單月達 11 萬張。

中信銀指出，10 月連續假期多，民眾外出旅遊、用餐、購物較多，海外消費、旅遊、餐飲等也同步成長，合計約占 10 月簽帳金額 5 成以上；累計今年前 10 月簽帳金額達 7338 億元，同步創下歷年新高紀錄，較去年同期成長 10%。11 月因應雙 11 檔期，中信攜手各家電商推出多項商品折扣優惠，以及各家百貨公司週年慶正熱烈展開中，年底刷卡熱潮可望延續。

玉山銀表示，10 月簽帳金額刷新同期與年度累積新高，主要成長來源包括行動支付、旅遊、國外消費及餐飲通路，皆維持雙位數成長，推測受連假效應及百貨周年慶影響，餐飲消費表現突出並帶動百貨刷卡動能回升。玉山主力卡 Unicard 自 10 月起調整百大特店權益更貼近顧客需求，最高 4.5% 回饋延長至 2026 年 6 月 30 日，並同步調高歸戶回饋上限。

北富銀指出，10 月刷卡量 566 億元，較去年同期成長 9%，因 10 月入帳天數較 9 月多 5 天，主要成長來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近 4 成。主要發卡貢獻來自富邦 Costco 聯名卡、富邦 J 卡及 momo 卡，三卡累計總發卡量已突破 610 萬卡。