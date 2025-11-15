10月連假多刷好刷滿！五大發卡行共刷出3283億元 中信銀續居雙冠王
鉅亨網記者陳于晴 台北
國內五大發卡行 2025 年 10 月信用卡財務數據出爐，據統計，10 月合計刷卡量 3283.21 億元，月增 13.71%、年增 14.17%；前 10 月累計簽帳金額達 2 兆 9544 億元，較去年同期成長 8%，中信銀續居刷卡王及發卡王。五家銀行 10 月簽帳金額均較前一月成長，主因連假較多，包括中秋節、雙十節、光復節等，帶動國內外的旅遊、購物及餐飲等消費行為，接下來還有雙 11、雙 12 及百貨周年慶效應，可望持續挹注刷卡量成長。
進一步觀察個別銀行 10 月簽帳金額，中信銀行以 800.96 億元穩居第一；國泰世華銀行以 790.77 億元緊追在後；玉山銀行以 638.26 億元居第三；第四名為北富銀 565.53 億元；台新銀則為 487.69 億元。
至於前 10 月累計刷卡量，中信銀以 7338.41 億元穩坐龍頭，國泰世華 7045.34 億元位列第二，玉山達 5602.55 億元，北富銀來到 5182.73 億元，台新銀則為 4374.54 億元。
若以單月簽帳金額成長狀況來看，五大發卡行均持續成長，其中，玉山月增近 25% 最高，北富銀月增率 17%，國泰世華、台新亦較前一月成長約 1 成。
至於 10 月新發卡狀況，中信銀與統一合作發行 uniopen 聯名卡持續吸客，雖較上月 22.5 萬張略減，但仍有近 17 萬張的好成績；玉山單月發卡 6.2 萬張居次；台新以 5.1 萬張居第三。值得注意的是，中信銀停卡數仍居高檔，單月達 11 萬張。
中信銀指出，10 月連續假期多，民眾外出旅遊、用餐、購物較多，海外消費、旅遊、餐飲等也同步成長，合計約占 10 月簽帳金額 5 成以上；累計今年前 10 月簽帳金額達 7338 億元，同步創下歷年新高紀錄，較去年同期成長 10%。11 月因應雙 11 檔期，中信攜手各家電商推出多項商品折扣優惠，以及各家百貨公司週年慶正熱烈展開中，年底刷卡熱潮可望延續。
玉山銀表示，10 月簽帳金額刷新同期與年度累積新高，主要成長來源包括行動支付、旅遊、國外消費及餐飲通路，皆維持雙位數成長，推測受連假效應及百貨周年慶影響，餐飲消費表現突出並帶動百貨刷卡動能回升。玉山主力卡 Unicard 自 10 月起調整百大特店權益更貼近顧客需求，最高 4.5% 回饋延長至 2026 年 6 月 30 日，並同步調高歸戶回饋上限。
北富銀指出，10 月刷卡量 566 億元，較去年同期成長 9%，因 10 月入帳天數較 9 月多 5 天，主要成長來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近 4 成。主要發卡貢獻來自富邦 Costco 聯名卡、富邦 J 卡及 momo 卡，三卡累計總發卡量已突破 610 萬卡。
北富銀以精準客群經營與全方位場景行銷，打造更貼近消費者需求的用卡體驗，隨著歲末旅遊熱潮升溫，國人已開始著手規劃聖誕、跨年、春節連假出遊，及趁著即將展開的雙 12 檔期規劃採購清單，北富銀因此推出一系列優惠活動以滿足卡友需求。
