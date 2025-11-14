〈華紙法說〉Q3營運仍逆風虧損3.11億元 每股虧損0.28元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
華紙 (1905-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理陳瑞和指出，由於廠區歲修與漿價修正，加上夏季能源成本上漲，以及全球地緣政治持續衝擊，第三季稅後虧損 3.11 億元，每股虧損 0.28 元。
華紙第三季營收 45.69 億元，季減 3.55%，年減 9%；毛利率 - 1.9%，較第二季及去年同期轉負；營益率 - 1.18%，營業虧損較第二季縮小，不過較去年同期擴大；稅後虧損 3.11 億元，較第二季虧損擴大，且較去年同期轉虧，每股虧損 0.28 元。
業外方面，因認列股利收入，加上新台幣回貶匯兌損失收斂，第三季業外淨收入為 1.4 億元。
華紙今年前三季營收 140.94 億元，年減 10.34%；毛利率 2.12%，年減 6.2 個百分點；營益率 - 8.85%，營業虧損較去年同期擴大；稅後虧損 9.33 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.85 元。
華紙董事會也通過資產活化案，出售原先出租給元太 (8069-TW) 的桃園觀音廠。華紙處出，預計透過此案有效利用土地資產，並強化財務結構，將公司資源聚焦改善製程設備，並研發綠色產品。
針對綠色產品，華紙表示，將聚焦高收益的綠色纖維材料產品，市場鎖定永續概念相對先進的歐洲地區，並針對亞洲地區的飲食特色，加強推廣應用於各式炸物與輕食餐點的非氟防油紙。
此外，華紙也改善各廠的能源自主率，花蓮場的高效回收生質能發電設施已按照進度發包施工，台東廠也正規劃新發電設備，預計明年下半年看到成效，自有發電率將從目前 27%，倍增至 58%。
