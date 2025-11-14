鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 13:35

蘋果 (AAPL-US)與三宅一生 (ISSEY MIYAKE) 共同推出的全新配件 iPhone Pocket 周五 (14 日) 正式在中國開賣，短帶款售價人民幣 1299 元(約 5800 台幣)、長帶款 1899 元(約 8500 台幣)，中國門市僅上海 Apple 靜安零售店和蘋果官網有售，數量有限，售完為止。

蘋果×三宅一生聯名Pocket秒殺！陸網吵翻：1899元買個像保溫杯套或襪套產品 值嗎？(圖取自蘋果香港官網)

根據蘋果中國官網顯示，截至週五早上 11 點，售價 1,899 元的長版 iPhone Pocket 已售完。

‌



根據《北京商報》報導，電商平台上已有商家上架模仿 iPhone Pocket 的同款產品，售價在 39.9 元至 61.39 元 (約 178 至 273 台幣) 不等。

據悉，iPhone Pocket 是特別版產品。短帶款提供八種色彩外觀：檸檬色、柑橘色、紫色、粉紅色、孔雀綠色、寶石藍色、肉桂色和黑色；長帶款提供三種色彩外觀：寶石藍色、肉桂色和黑色。

另據蘋果官網資訊，iPhone Pocket 設計靈感源自「一塊布」，採用獨特的 3D 針織一體結構，可適配所有 iPhone 以及其他隨身小物。它適合多種穿著方式，手提、綁在包包上或直接戴在身上，百搭各種風格。

此前，不少網友曾對產品造型表示質疑，認為其外觀過於抽象，形似「長筒襪」，並疑惑為何「簡單兩條布」定價高達近 2000 人民幣。

從社群媒體上的反應來看，不少人直接吐槽稱「這不就是我奶奶用的保溫杯套嗎」、「回去讓我姥給我勾一個」。

但也有網友覺得會賣斷貨，有時尚部落客表示：「這個設計很三宅一生，預計會成為下一個爆款。」

《界面新聞》報導指出，蘋果先前曾有與其他品牌合作推出配件的先例。2016 年，蘋果與耐吉合推 Apple Watch Nike+，將專屬耐吉運動錶帶與 Apple Watch Series 2 功能結合，配備內建 GPS、高亮度顯示器、50 公尺防水等特性，也整合 Nike+ Run Club app。

蘋果也曾和奢侈品牌愛馬仕 (Hermès) 合作，推出 Apple Watch Hermès 系列，將蘋果的科技產品與愛馬仕的高階皮革工藝融合，提升產品時尚感與奢華感。