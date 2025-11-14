蘋果×三宅一生聯名Pocket秒殺！陸網吵翻：1899元買個像保溫杯套或襪套產品 值嗎？
鉅亨網編譯陳韋廷
蘋果 (AAPL-US)與三宅一生 (ISSEY MIYAKE) 共同推出的全新配件 iPhone Pocket 周五 (14 日) 正式在中國開賣，短帶款售價人民幣 1299 元(約 5800 台幣)、長帶款 1899 元(約 8500 台幣)，中國門市僅上海 Apple 靜安零售店和蘋果官網有售，數量有限，售完為止。
根據蘋果中國官網顯示，截至週五早上 11 點，售價 1,899 元的長版 iPhone Pocket 已售完。
根據《北京商報》報導，電商平台上已有商家上架模仿 iPhone Pocket 的同款產品，售價在 39.9 元至 61.39 元 (約 178 至 273 台幣) 不等。
據悉，iPhone Pocket 是特別版產品。短帶款提供八種色彩外觀：檸檬色、柑橘色、紫色、粉紅色、孔雀綠色、寶石藍色、肉桂色和黑色；長帶款提供三種色彩外觀：寶石藍色、肉桂色和黑色。
另據蘋果官網資訊，iPhone Pocket 設計靈感源自「一塊布」，採用獨特的 3D 針織一體結構，可適配所有 iPhone 以及其他隨身小物。它適合多種穿著方式，手提、綁在包包上或直接戴在身上，百搭各種風格。
此前，不少網友曾對產品造型表示質疑，認為其外觀過於抽象，形似「長筒襪」，並疑惑為何「簡單兩條布」定價高達近 2000 人民幣。
從社群媒體上的反應來看，不少人直接吐槽稱「這不就是我奶奶用的保溫杯套嗎」、「回去讓我姥給我勾一個」。
但也有網友覺得會賣斷貨，有時尚部落客表示：「這個設計很三宅一生，預計會成為下一個爆款。」
《界面新聞》報導指出，蘋果先前曾有與其他品牌合作推出配件的先例。2016 年，蘋果與耐吉合推 Apple Watch Nike+，將專屬耐吉運動錶帶與 Apple Watch Series 2 功能結合，配備內建 GPS、高亮度顯示器、50 公尺防水等特性，也整合 Nike+ Run Club app。
蘋果也曾和奢侈品牌愛馬仕 (Hermès) 合作，推出 Apple Watch Hermès 系列，將蘋果的科技產品與愛馬仕的高階皮革工藝融合，提升產品時尚感與奢華感。
蘋果此前推出的配件如 749 元的防摔殼、479 元的斜挎掛繩等高價配件，雖引發性價比爭議，卻仍有不少人買單，顯示蘋果品牌的超強溢價能力與部分消費者對其配件的認可。
