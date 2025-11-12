鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-12 17:31

金管會主委彭金隆今 (12) 日前往立法院財委會業務報告，並備質詢，有立委詢問是否支持讓「穩定幣」成為日常消費使用的型態之一，對此，彭金隆表示，金管會目前專法重點是先針對穩定幣「發行」建立監理制度，希望初期由「金融機構」發行，會採分階段推動，未來應用場景發展自然會形成生態圈，終端消費面也會逐步建立規範。

穩定幣納日常支付？彭金隆：待生態圈成形 逐步建立規範。(鉅亨網資料照)

國民黨立委林思銘關注《虛擬資產服務法》草案，探討「穩定幣」未來是否能成為日常消費使用的支付工具，並詢問金管會對穩定幣應用端與發行端的監理方向。他直言，現行草案對穩定幣的規範多集中於「發行端」，但終端消費交易使用才是推動穩定幣普及與流通的關鍵。

彭金隆回應，穩定幣的發展確實需要具體的應用場景，必須形成一個生態圈，國際上常見的應用包括日常支付、跨境匯兌及虛擬資產交易三大類。金管會目前以「發行面規範」為主，未來也會針對終端應用建立穩定使用環境，逐步納入監理架構當中。

林思銘進一步追問，金管會是否有規劃讓穩定幣與現行電子支付工具 (如 LINE Pay、街口支付) 或信用卡結合，以促進使用普及。彭金隆表示，若未來開放穩定幣，市場自然會發展出相關使用場景，金管會後續當然會就支付工具的使用進行規範。

林思銘提到，中央銀行總裁楊金龍曾表態，「台灣有發行穩定幣的空間，但應由金融機構發行」，並詢問金管會是否採相同立場。