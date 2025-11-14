鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至4.12元，預估目標價為84.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.12元，其中最高估值4.15元，最低估值3.94元，預估目標價為84.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.15(4.15)
|4.64
|5.05
|最低值
|3.94(3.94)
|4.22
|4.48
|平均值
|4.1(4.05)
|4.44
|4.74
|中位數
|4.12(4.05)
|4.43
|4.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|609.07億
|649.77億
|693.23億
|最低值
|594.52億
|621.22億
|649.26億
|平均值
|604.47億
|634.72億
|665.02億
|中位數
|606.35億
|634.46億
|662.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.50
|2.82
|3.07
|2.54
|2.55
|營業收入
|498.18億
|515.57億
|569.98億
|538.03億
|566.54億
詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 道瓊指數大跌1%，報47774.68點
- 盤中速報 - 思科系統(CSCO-US)大漲5.39%，報77.95美元
- 〈美股早盤〉美政府重啟後市場觀望 主要指數開低、美債殖利率走揚
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統CSCO-US的目標價調升至84.5元，幅度約9.74%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇