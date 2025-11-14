search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至4.12元，預估目標價為84.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.12元，其中最高估值4.15元，最低估值3.94元，預估目標價為84.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.15(4.15)4.645.05
最低值3.94(3.94)4.224.48
平均值4.1(4.05)4.444.74
中位數4.12(4.05)4.434.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值609.07億649.77億693.23億
最低值594.52億621.22億649.26億
平均值604.47億634.72億665.02億
中位數606.35億634.46億662.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.502.823.072.542.55
營業收入498.18億515.57億569.98億538.03億566.54億

詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股首頁我要存股
