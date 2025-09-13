search icon



〈熱門股〉華碩隨喜Nebius奪微軟大單 獲外資8連買站上700元大關

鉅亨網記者吳承諦 台北


AI 基建供應商 Nebius(NBIS-US) 日前傳出消息奪得微軟 (MSFT-US) 大單，供應商華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 同步報喜，其中華碩以 AI 伺服器產品及電競產品為主力，看旺下半年動能；周五 (12) 日收 707 元，周漲約 9.6%，周成交量 21054 張，其中獲外資 8 連買，共買超 6776 張。

cover image of news article
〈熱門股〉華碩隨喜Nebius奪微軟大單 獲外資8連買站上700元大關。(圖：shutterstock)

Nebius 與微軟簽訂 AI 基建及 GPU 算力服務合約，總額 174 億美元並可擴增至最高 194 億美元，服務期間將從今年延續至 2031 年。華碩繼上半年出貨 GB200 NVL72 予 Nebius 後，已取得新一代 GB300 NVL72 新訂單，配合輝達發貨時程，最快第四季後開始供貨。


華碩將 AI 產品以及電競產品做為營運雙箭頭，電競產品線下半年重磅產品為華碩與微軟合作的電競掌機 ROG Xbox Ally 系列上市，共同執行長許先越表示，高階電競產品與 ROG Xbox Ally 掌機將在下半年對集團營收持續帶來貢獻。

華碩日 K 線圖

 

台股首頁我要存股
華碩707+2.32%
技嘉274+0.00%
華擎305.5-4.98%
Nebius Group N.V. Class A90.41+1.37%
微軟509.9+1.77%

