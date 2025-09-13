〈熱門股〉華碩隨喜Nebius奪微軟大單 獲外資8連買站上700元大關

AI 基建供應商 Nebius(NBIS-US) 日前傳出消息奪得微軟 (MSFT-US) 大單，供應商華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 同步報喜，其中華碩以 AI 伺服器產品及電競產品為主力，看旺下半年動能；周五 (12) 日收 707 元，周漲約 9.6%，周成交量 21054 張，其中獲外資 8 連買，共買超 6776 張。